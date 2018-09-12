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Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 2017-18 sezonunun en iyilerinin ödüllendirildiği "Futbolun Süperleri" ödül töreni tamamlandı. İşte ödüllerin sahipleri...

Giriş Tarihi: 12.09.2018 22:29 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 23:48
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Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar
Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar

Türkiye'de bu yıl ilk kez düzenenlenen "Futbolun Süperleri" ödülleri, gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

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Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar
Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar

Futbol camiasının önde gelen isimlerini buluşturan ödül töreninde 2017-18 sezonunun en iyi oyunculara ödülleri verildi. Ödül töreni, 2017-18 sezonun en iyi 11'inin açıklanmasıyla sona erdi.

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Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar
Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Digiturk ortaklığında ilk kez gerçekleştirilen Futbolun Süperleri ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF yönetim kurulu üyeleri, UEFA Onursal Başkanı Lennart Johansson, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Juan Luis Larrea Sarobe, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, FIFA ve UEFA'ya üye ülke federasyonların genel sekreter ve temsilcileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, beIN Media Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüp başkan ve yöneticileri, Türk futbol ailesinin paydaşları ile medya mensupları katıldı. Geçen sezonun en iyilerinin onurlandırıldığı gecede Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi ünlü yıldızlar da yer aldı.

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Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar
Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar

DEMİRÖREN: "TÜRK FUTBOLUNUN GURUR GECESİ"

'Futbolun Süperleri' ödül töreninde konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bu gecenin Türk futbolunun gurur gecesi olduğunu belirterek, "Bu tören, Türk futbolunun gücünü ve organizasyon kabiliyetini dünyaya göstermiştir. Saygı, Fair Play ve sportmenlik gibi önemli değerleri her şeyin üzerinde tutan bir federasyonuz. Yenilikçi, uluslararası itibarı yüksek büyük bir futbol ülkesiyiz. Bugün bir kez daha ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik fotoğrafı, bunun açık bir ispatıdır yabancı konuklarımıza ve bizi izleyen yabancı izleyicilerimize özellikle hatırlatmak istiyorum. 95'inci yılını yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu, 2023'te 100'üncü yıl vizyonuyla kendisine çok yüksek idealler belirledi. Bunların başında da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği geliyor. FIFA ve UEFA ile daima ortak çalışmalar yapan, ilişkileri güçlü bir federasyon olarak, organizasyon gücümüzle EURO 2024'e talip olduk. Futbolu geniş kitleler ile buluşturacak kıtaları birleştiren lokasyonumuz, genç nüfusumuz, modern ulaşım ağımız, genç stadyumlarımız, dünyaya örnek spor yatırımlarımız, misafirperverliğimiz, halkımızın yüksek desteği ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin eşi benzeri görülmeyen garantileri ile EURO 2024'ü alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar
Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar

İşte Futbolun Süperleri ödüllerinin sahipleri...

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Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar
Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar

Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder / Roma

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Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar
Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar

Yılın Süper Fair-Play'i: Muhammet Demir / Sivasspor

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