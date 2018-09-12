Futbolun Süperleri ödülleri sahiplerini buldu, işte kazananlar

DEMİRÖREN: "TÜRK FUTBOLUNUN GURUR GECESİ"

'Futbolun Süperleri' ödül töreninde konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bu gecenin Türk futbolunun gurur gecesi olduğunu belirterek, "Bu tören, Türk futbolunun gücünü ve organizasyon kabiliyetini dünyaya göstermiştir. Saygı, Fair Play ve sportmenlik gibi önemli değerleri her şeyin üzerinde tutan bir federasyonuz. Yenilikçi, uluslararası itibarı yüksek büyük bir futbol ülkesiyiz. Bugün bir kez daha ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik fotoğrafı, bunun açık bir ispatıdır yabancı konuklarımıza ve bizi izleyen yabancı izleyicilerimize özellikle hatırlatmak istiyorum. 95'inci yılını yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu, 2023'te 100'üncü yıl vizyonuyla kendisine çok yüksek idealler belirledi. Bunların başında da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği geliyor. FIFA ve UEFA ile daima ortak çalışmalar yapan, ilişkileri güçlü bir federasyon olarak, organizasyon gücümüzle EURO 2024'e talip olduk. Futbolu geniş kitleler ile buluşturacak kıtaları birleştiren lokasyonumuz, genç nüfusumuz, modern ulaşım ağımız, genç stadyumlarımız, dünyaya örnek spor yatırımlarımız, misafirperverliğimiz, halkımızın yüksek desteği ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin eşi benzeri görülmeyen garantileri ile EURO 2024'ü alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.