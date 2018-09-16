Başakşehir - Antalyaspor [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir evinAntalyalyaspor'u konuk ediyor.

Saat 17:00'da başlayan ve Alper Ulusoy'un yönettiği maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR 1-0 ANTALYASPOR

7' Edin Vişça

KADROLAR

Başakşehir: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur, İrfan Can, Mahmut, Visça, Napoleoni, Elia, Adebayor

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Cissokho, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Drole, Mevlüt

CEZALI EMRE VE ARDA TURAN YOK

Galibiyet parolasıyla çıktığı Antalyaspor mücadelesinde Medipol Başakşehir'de cezalı olan kaptan Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile sakatlıkları süren Gael Clichy ve Alparslan Erdem maçta görev almadı.

ANTALYASPOR, DOUKARA'DAN YOKSUN

Son haftalardaki iyi performansını İstanbul deplasmanında da sürdürmek isteyen Antalyaspor'da takımın hücum silahı Souleymane Doukara, Çaykur Rizespor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Cezası devam eden Charles ve sakatlığı süren Zeki Yıldırım, Başakşehir mücadelesinde forma giymedi. Bülent Korkmaz, Medipol Başakşehir deplasmanında sahaya şu ilk 11'i sürdü: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Aly Cissokho, Yekta, Harun, Hakan, Doğukan, Mevlüt, Jean, Armel Drole.

MEVLÜT, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Medipol Başakşehir'den sezon başında Antalyaspor'a kiralık olarak transfer edilen Mevlüt Erdinç, eski takımına karşı mücadele verdi. Geçen sezon Medipol Başakşehir forması ile Antalyaspor'a gol atma başarısı gösteren Mevlüt, Medipol Başakşehir karşısında takımının önemli gol silahı olacak.

Başakşehir, Antalyaspor maçına "Sağlığımız için sağlıkta şiddete hayır!" pankartıyla çıktı. pic.twitter.com/bOJZhDQoeJ — Sabah Spor (@sabahspor1) September 16, 2018