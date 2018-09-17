Başakşehir tam gaz

Medipol Başakşehir
sahasında ağırladığı Antalya
spor'u farklı skorla geçti: 4-0. Turunculacivertliler, ilk yarıyı Visca'nın
7. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı. İkinci yarının hemen başında Napoleoni'nin
golüyle iki farklı öne geçen İstanbul
ekibi, kalan dakikalarda da rakip kalede gol aramaya devam etti. Abdullah Avcı
'nın ekibi, 72'de İrfan Can Kahveci
ve 88'de Adebayor'un
ayağından bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla puanını 12'ye çıkararak lider Galatasaray
'ı yakalarken, gol averajıyla ikinci sırada yerini aldı.