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tam gaz

Medipol , engelini , , İrfan ve ’un golleriyle geçerek, zirvenin ortağı oldu

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Başakşehir tam gaz
Medipol sahasında ağırladığı Antalyaspor'u farklı skorla geçti: 4-0. Turunculacivertliler, ilk yarıyı Visca'nın 7. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı. İkinci yarının hemen başında Napoleoni'nin golüyle iki farklı öne geçen ekibi, kalan dakikalarda da rakip kalede gol aramaya devam etti. 'nın ekibi, 72'de İrfan Can Kahveci ve 88'de Adebayor'un ayağından bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla puanını 12'ye çıkararak lider 'ı yakalarken, gol averajıyla ikinci sırada yerini aldı.
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Başakşehir tam gaz
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