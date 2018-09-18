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Şampiyonlar Ligi’ni de boş geçmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında 'yı 3-0 mağlup eden 'ın ikinci golünü atan , bu sezonki 5. golüne ulaştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 00:28
Eren Derdiyok Şampiyonlar Ligi’ni de boş geçmedi

Spor Toto Süper Lig'de 3, TFF Süper Kupa'da 1 gol atan 'ın başarılı golcüsü , 'ya attığı golle bu sezonki 5 golüne ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golü ise 67. dakikada Erden Derdiyok'tan geldi.

Eren, ceza yayı dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda yerden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Süper Lig'de 3 gol, TFF Süper Kupa'da 1 gol atan Eren, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkarmış oldu.

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Eren Derdiyok Şampiyonlar Ligi’ni de boş geçmedi
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