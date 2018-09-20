Trabzonspor'da Dozer Cemil motivasyonu

Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri içerisinde bulunan Dozer Cemil Sahası'na yönetim kurulu tarafından yeni bir tabela asıldı. Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan bordo-mavili futbolcular, dün idmana çıkarken daha önce rastlamadıkları bir tabelayla karşılaştı. 'Dozer Cemil' lakaplı eski kaptan merhum Cemil Usta'nın Trabzonspor'da oynarken İstanbul takımlarından gelen teklifleri reddettiği sözlerinin yer aldığı tabela dikkat çekti. Tabelada Dozer Cemil'in, "Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana T yakışmaz" ifadelerine yer verildi.

DOZER CEMİL KİMDİR?

1970 yazında 2. Lig'de oynayan Trabzonspor'a imza atan Cemil Usta, 1973-74 sezonunda bordo-mavililerin 1. Lig'e çıkmasıyla kaptan oldu. Trabzonspor'un ilk iki şampiyonluğunda kadroda yer alan Usta, güçlü fiziğiyle rakiplerini savunma arkasına geçirmediği için Dozer lakabını almıştı.

FIRTINA'DA ÖDEME ALARMI!

Trabzonspor'da yönetim kurulu ödemelerle ilgili sorunu çözmek için arayışlarını sürdürüyor. Yarın formanın kol kısmına reklam verecek olan İntercity firması ile sponsorluk anlaşması imzalayacak yönetimin buradan elde edeceği gelirle oyuncuların ödemelerini yapmayı planladığı ifade edildi.

GÖZTEPE ÖNCESİ ALANYA KRİTİĞİ!

Trabzonspor, cumartesi günü oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesi ise teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularıyla yarım saat süren özel bir toplantı yaptı. Farklı Galatasaray galibiyeti sonrası sürpriz Alanya yenilgisinin takımın moralini bozmaması gerektiğini vurgulayan Karaman, futbolcularına tek tek yaptıkları hataları aktardı. Antrenman bitiminde futbolculardan Kucka, Vahid Amiri ve Burak Yılmaz özel olarak çalışma yaptı.

İdmandaki çift kale maçta girdiği ikili mücadelede sol ayağından sakatlık yaşayan Luis İbanez ayağı buzla sarılı şekilde soyunma odasına gitti.

Trabzonspor'un dünkü antrenmanında oynanan çift kalede galip gelen Sosa'nın takımı maç sonu mini bir kutlama yaptı.