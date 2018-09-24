Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürdü

Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yenen siyah-beyazlılar, daha sonra ligde 15, Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 17 maçı da kazanamadı.

Bu maçlarda rakibini biri hükmen olmak üzere 10 kez yenen Fenerbahçe, 7 defa da berabere kaldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı da 1999 yılından beri de iç sahada derbi kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, 1999 yılından bu yana sarı-kırmızılılara karşı Ülker Stadı'nda 22 resmi maçta 15 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

KADIKÖY'DEKİ SON 17 MAÇ

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe'nin rakibine karşı sahasında oynadığı son 17 maçın sonuçları şöyle:

Tarih Sonuç (FB-BJK) 26.02.2006 2-2 19.11.2006 0-0 26.04.2007 1-1 (Kupa maçı) 03.11.2007 2-1 29.11.2008 2-1 18.04.2010 1-0 19.09.2010 1-1 05.02.2012 2-0 29.04.2012 2-1 07.10.2012 3-0 30.11.2013 3-3 22.03.2015 1-0 29.02.2016 2-0 03.12.2016 0-0 23.09.2017 2-1 03.05.2018 3-0 (Hükmen) (Kupa maçı) 24.09.2018 1-1

ŞENOL GÜNEŞ'İN GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde ligde Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 21. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 21 maçın 15'ini kaybederken, 6 karşılaşmada da beraberlik aldı.

Güneş yönetimindeki Trabzonspor, BoluspoAntalyalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş, lig maçlarında Kadıköy'den galibiyetle ayrılma başarısı gösteremedi.