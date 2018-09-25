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FIFA Yılın En İyi Futbolcusu

FIFA tarafından geride kalan sezonun en iyilerine verilen ödüller bu akşam Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 'in Hırvat oyuncusu , ve 'nun 10 yıllık hegemonyasına son vererek FIFA Yılın En İyi Futbolcusu ödülünün sahibi oldu. İşte detaylar.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 00:03 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 02:00
FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Luka Modric

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, 'in Hırvat yıldızı kazandı.

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen "Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından üçüncü kez dağıtıldı.

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real Madrid'in yıldızı Luka Modric, Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Modric, geçen sezon Real Madrid'de görev yapan Juventus'un Portekizli oyuncusu ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.

Yılın kalecisi ödülünü, geçen sezon Chelsea'de oynayan Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise ABD'nin Orlando Pride takımında forma giyen Brezilyalı Marta aldı.

YILIN 11'İ

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine şu futbolcular seçildi:

Kaleci: David De Gea (Manchester United/İspanya)

Savunma: Dani Alves (PSG/Brezilya), Sergio Ramos (Real Madrid/İspanya), Raphael Varane (Real Madrid/Fransa), Marcelo (Real Madrid/Brezilya)

Orta saha: Eden Hazard (Chelsea/Belçika), Luka Modric (Real Madrid/Hırvatistan), N'Golo Kante (Chelsea/Fransa)

Forvet: (Barcelona/Arjantin), Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Juventus/Portekiz), Kylian Mbappe (PSG/Fransa)

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ DESCHAMPS

Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransız Didier Deschamps, geçen sezon Real Madrid'i çalıştıran Fransız Zinedine Zidane ve Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan Bosna Hersekli Zlatko Dalic'in önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, Fransa ekibi Olympique Lyon'un Fransız çalıştırıcısı Reynald Pedros aldı.

Yılın en iyi golüne layık görülen Puskas Ödülü, Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'a verildi.

FIFA Fair Play Ödülü'nü bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Alman Lennart Thy kazandı. Thy bu ödüle, geçen sezon takımı Venlo'nun PSV ile maç yapacağı gün bir hastaya kök hücre bağışında bulunması nedeniyle layık görüldü.

FIFA Taraftar Ödülü ise Peru taraftarlarına gitti.

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