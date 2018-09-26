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'da ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye ’da ilk 6 haftada alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör ile yollar ayrıldı.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 10:23
Erzurumspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BB yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.

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Erzurumspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı
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