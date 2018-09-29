Şenol Güneş Beşiktaş’tan sezon sonu ayrılır!

Bana göre Şenol, Beşiktaş'ı bıraktıktan sonra takım çalıştırmaz. Trabzonspor'a döneceğini zannetmiyorum
Ona veliaht olarak hiç kimseyi görmüyorum. Kimse onun gibi çalışamaz ve yaşayamaz. Başarısız olması mucizedir
Fatih Terim, kendisini pazarlamayı çok iyi biliyor, PR'cıdır. Kardeşim Şenol ise o işleri hiç bilmez, halkçıdır
Eski
futbolcu, 'Rak Rak Zeki' lakaplı Zekeriya Güneş, kardeşi Şenol Güneş
hakkında Karadeniz Gazetesi'ne flaş açıklamalarda bulundu. Ağabey Güneş'e yöneltilen sorular ve cevapları şöyle: Güneş, Beşiktaş'ta daha ne kadar kalır?
Bana göre sezon sonuna kadar. Seyirci onu çok tutuyor. Lig bittikten sonra takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli Takım'dan aşırı istek olursa gider, yapar. Trabzonspor'a döneceğini zannetmiyorum. Benim şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde. BAŞKANLIK, BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMAZ Trabzonspor'da başkanlık yapar mı?
Bence yapmaz. Başkanlık,
belediye başkanlığı
yapmaz. Şenol hocada
şu huy var; şuraya 20 kişi
alınacak. Ben 21. kişiyim.
Beni almaz. Hak edeni alır
oraya. Sabah 8'de idmana
gider, akşam 8'de çıkar.
Diğer hocalar gibi antrenmanları
yardımcılarına
yaptırmaz, kendisi yaptırır.
Mesela eşi, çocuğu tesislere
gitsin, hemen 'Hayrola
niye geldin?" der. İşini
her şeyden ayrı tutar.
Onun başarısız olması
mucizedir. Şenol hocanın veliahtı sizce kimdir?
Veliahtı olarak kimseyi
görmüyorum. Kimse onun
gibi çalışamaz, kimse onun
gibi yaşayamaz. Asla torpili
yoktur. Ona, 'Takıma
kardeşini alacağız' deseler,
karışmayacağını söyler. TERİM ÇALIŞMADIĞI HALDE PARA ALDI Türkiye'nin en iyi teknik direktörü kim? Şenol Güneş mi, Fatih Terim mi?
Fatih Terim kendisini
iyi pazarlıyor, bizim
Şenol o işleri bilmez. İşte
size en son yaşananlar;
Terim'in doğum gününe
gazeteler tam sayfa
yer ayırırken, Şenol
dünyanın en iyi teknik
direktörleriyle bir araya
geldi, kibrit kutusu kadar
yer verildi. Fatih Terim
PR'cı, Şenol halkçı.
Terim devletten çalışmadan
para aldı. Şenol Güneş,
çalıştığı halde parasını
alamadı.