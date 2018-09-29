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Beşiktaş’tan sezon sonu ayrılır!

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Şenol Güneş Beşiktaş’tan sezon sonu ayrılır!
Bana göre Şenol, Beşiktaş'ı bıraktıktan sonra takım çalıştırmaz. Trabzonspor'a döneceğini zannetmiyorum
Ona veliaht olarak hiç kimseyi görmüyorum. Kimse onun gibi çalışamaz ve yaşayamaz. Başarısız olması mucizedir
Fatih Terim, kendisini pazarlamayı çok iyi biliyor, PR'cıdır. Kardeşim Şenol ise o işleri hiç bilmez, halkçıdır

Eski futbolcu, 'Rak Rak Zeki' lakaplı Zekeriya Güneş, kardeşi hakkında Karadeniz Gazetesi'ne flaş açıklamalarda bulundu. Ağabey Güneş'e yöneltilen sorular ve cevapları şöyle:
Güneş, Beşiktaş'ta daha ne kadar kalır?
Bana göre sezon sonuna kadar. Seyirci onu çok tutuyor. Lig bittikten sonra takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli Takım'dan aşırı istek olursa gider, yapar. Trabzonspor'a döneceğini zannetmiyorum. Benim şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde.

BAŞKANLIK, BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMAZ

Trabzonspor'da başkanlık yapar mı?
Bence yapmaz. Başkanlık, belediye başkanlığı yapmaz. Şenol hocada şu huy var; şuraya 20 kişi alınacak. Ben 21. kişiyim. Beni almaz. Hak edeni alır oraya. Sabah 8'de idmana gider, akşam 8'de çıkar. Diğer hocalar gibi antrenmanları yardımcılarına yaptırmaz, kendisi yaptırır. Mesela eşi, çocuğu tesislere gitsin, hemen 'Hayrola niye geldin?" der. İşini her şeyden ayrı tutar. Onun başarısız olması mucizedir.
Şenol hocanın veliahtı sizce kimdir?
Veliahtı olarak kimseyi görmüyorum. Kimse onun gibi çalışamaz, kimse onun gibi yaşayamaz. Asla torpili yoktur. Ona, 'Takıma kardeşini alacağız' deseler, karışmayacağını söyler.

TERİM ÇALIŞMADIĞI HALDE PARA ALDI

Türkiye'nin en iyi teknik direktörü kim? Şenol Güneş mi, Fatih Terim mi?
Fatih Terim kendisini iyi pazarlıyor, bizim Şenol o işleri bilmez. İşte size en son yaşananlar; Terim'in doğum gününe gazeteler tam sayfa yer ayırırken, Şenol dünyanın en iyi teknik direktörleriyle bir araya geldi, kibrit kutusu kadar yer verildi. Fatih Terim PR'cı, Şenol halkçı. Terim devletten çalışmadan para aldı. Şenol Güneş, çalıştığı halde parasını alamadı.
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