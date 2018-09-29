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: Yapabildiğim en iyi iş futbol

'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği 7'nci hafta mücadelesinin ardından takımının ilk golünü kaydeden basın mensuplarının karşısına çıktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 22:24 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 22:25
Vagner Love: Yapabildiğim en iyi iş futbol

Hazır olduğunu dile getiren ve sahada olmak, futbolun tadını çıkarmak için çalıştığını söyleyen Love, "Benim yapabildiğim en iyi iş futbol. Bugün gol attım ve galip geldik" dedi.

"QUARESMA ÇOK İYİ ORTA AÇAN BİR FUTBOLCU"

Gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Love, " ile golden önce paslaştık. Vurdum, kaleciden döndü. Yere düşerken bir kez daha vurdum. Yere çarptı ve top ağlara gitti. Gol attığım için mutluyum. Quaresma çok iyi orta açan bir futbolcu. Antrenmanlarda beraber çalıştığımız için devamlı konuşuyorduk. Pozisyon olduğunda yerden oynamasını, ön direğe hareket edeceğimi söylüyordum. Güzel bir pas verdi. Ben de attım" ifadelerini kullandı.

"ŞANS GELMESİNİ BEKLEDİM"

Şans gelmesini beklediğini kaydeden , şunları söyleyerek sözlerini noktaladı: "Geçen sezon devre arasında geldim. Takımda iyi santrforlar vardı. Bir sakatlık yaşadım. Tabii ki insanlar sakatlıkla ilgili hiçbir şey duymak istemez. Sahaya çıktığımız zaman bizden yaptığımız işi en iyi seviyede yapmamızı istiyorlar. Önceki kulüplerimde de iyi dönemler geçirdim. Ama dediğim gibi bir sakatlık oldu. Yine en iyi forvetlerin arasında çalışmaya devam ettim. Şans gelmesini bekledim. Bugün de nihayet şans geldi. Ben çalışmaya devam edeceğim. Umarım bundan sonraki maçlarda da şans gelir, forma giyerim ve gollerime devam ederim."

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Vagner Love: Yapabildiğim en iyi iş futbol
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