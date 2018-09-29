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şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...

'in 7. haftasında 'u evinde Vagner Love ve 'nın golüyle 2-0 mağlup eden bir ilki başardı.

Giriş Tarihi: 29.09.2018 21:40 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 21:48
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şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...
Beşiktaş şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...

'in 7. haftasında 'u 2-0 mağlup eden puanını 14'e yükseltti.

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şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...
Beşiktaş şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...

Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından karşısında da mağlup olmadı.

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şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...
Beşiktaş şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...

Siyah-beyazlı ekip bu yenilginin ardından 8 puan toplayarak puanını 14'e yükseltti ve iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...
Beşiktaş şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...

, ile oynadığı son 9 maçı da kazandı.

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şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...
Beşiktaş şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...

Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

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şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...
Beşiktaş şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...

karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de başlayan Vagner Love, ligdeki ilk golünü de attı.

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şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...
Beşiktaş şeytanın bacağını kırdı! Bu sezon ilk defa...

Tecrübeli oyuncu 34. dakikada attığı golle 'ı 1-0 öne geçiren isim oldu.

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