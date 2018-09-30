Sivasspor - Bursaspor [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor.
4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Halis Özkahya yönetiyor. Maç saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Maçı sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.
SİVASSPOR 0-0 BURSASPOR
İLK 11'LER
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Hakan, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir
Bursaspor: Okan Kocuk, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Allano Lima, Tunay, Sakho