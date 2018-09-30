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spor - [CANLI]

'in 7. haftasında Demir Grup spor sahasında 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 30.9.2018 13:30 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 13:39
Sivasspor - Bursaspor [CANLI]

'in 7. haftasında Demir Grup spor sahasında 'u konuk ediyor.

4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı yönetiyor. Maç saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Maçı sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR 0-0 BURSASPOR

İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Hakan, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir

Bursaspor: Okan Kocuk, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Allano Lima, Tunay, Sakho

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Sivasspor - Bursaspor [CANLI]
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