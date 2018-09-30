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küme düştüğü sezondan daha kötü

’in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup olan , tam 153 gündür galibiyete hasret.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 15:38
Bursaspor küme düştüğü sezondan daha kötü

, 'in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, ligde tam 153 gündür kazanamıyor. temsilcisi, son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 31. haftasında oynanan Konyaspor maçında 2-1'lik skorla almıştı. Bursaspor, o maçtan sonra oynadığı 10 maçın 5'ini kaybederken, 5'inden de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 10 karşılaşmada kalesinde 13 gol gören yeşil-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

KÜME DÜŞTÜĞÜ SEZONDAN DAHA KÖTÜ

Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, küme düştüğü 2003-2004 sezonundan daha kötü bir sezon başlangıcına imza attı. Yeşil-beyazlılar, söz konusu sezonda ilk 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6 puan toplarken, bu sezon da 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp sadece 5 puana ulaştı. Bursaspor, böylelikle ilk 7 haftalar göz önüne alındığında küme düştüğü sezondan daha kötü bir başlangıç yapmış oldu.

BURSASPOR ATEŞ HATTINDA

Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor, küme düşme hattına girdi. 16. sırada bulunan 'nın takımı, Çaykur Rizespor'un olası bir galibiyetinde ise 17. sıraya kadar gerileyecek. Sivasspor da aldığı bu galibiyetle 8 puana ulaşarak Bursaspor'u arkasında bıraktı.

TARAFTARLAR ENDİŞELİ

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Trabzonspor'u mağlup edip son anda ligde kalmayı garantileyen Bursaspor, geçtiğimiz sezon da 31. hafta mücadelesinde Konyaspor'u yenerek tehlike hattından kurtulmuştu. Ligde ilk 7 haftada galibiyet alamayan Bursaspor'da taraftarlar, bu durumdan oldukça endişeli. Sosyal medya üzerinden tepkilerini gösteren yeşil-beyazlı taraftarlar, bu kötü gidişin bir an önce bitmesini bekliyor.
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Bursaspor küme düştüğü sezondan daha kötü
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