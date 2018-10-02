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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Portekiz temsilcisi 'ya konuk olacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 10:33
Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşacak.

kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Porto - Galatasaray maçını yayınlayacak kanal henüz belli değil.

D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen , ilk haftayı lider geçti.

Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı.

Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, Moskova'da karşılaşacak. Maç saat 19.55'te başlayacak.

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HAKEMLER

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak.

İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.

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PUAN DURUMU

Galatasaray'ın lider olduğu D Grubu'nda ikinci hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAv.P
1- Galatasaray11003033
2- Porto10101101
3- Schalke 0410101101
4- Lokomotiv Moskova100103-30

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da iki futbolcu Porto karşısında forma giyemeyecek, iki futbolcunun ise durumu belirsiz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Porto mücadelesinde cezalı olduğu için oynayamayacak.

Spor Toto Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da Porto'ya karşı sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlıkları bulunan kaptan Selçuk İnan'ın Porto müsabakasında oynaması beklenmiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok'un durumu ise son antrenmanda belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, cezası nedeniyle Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde oynayamayan Younes Belhanda ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda bu maçta forma giyebilecek.

PORTO, ABOUBAKAR'DAN YOKSUN

Portekiz temsilcisinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Galatasaray'a karşı sahada olamayacak.

Porto'nun ligdeki Tondela maçında sakatlanan Kamerunlu Aboubakar, ameliyat olduğu için uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Mavi-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Riechedly Bazoer'in de Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

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Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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