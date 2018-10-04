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Son Dakika Haber | Malmö maçı hangi kanalda yayınlanacak? Malmö ne zaman saat kaçta?

Avrupa Ligi grup maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Siyah beyazlı temsilcimiz , İsveç deplasmında Malmö'ye konuk oluyor. Bu önemli mücadeleye saatler kala, milyonlarca futbol sever maçın lanacağı kanal ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. ‘Malmö hangi kanalda’ sorusunun yanıtı ise büyük bir merakla aranıyor. Ayrıca dev maçın muhtemel 11’leri de netleşmeye başlıyor. Peki Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? İşte BJK maçı yayın kanalına yönelik merak edilen bilgiler...

Giriş Tarihi: 4.10.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 10:28
Son Dakika Haber | Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Siyah beyazlı taraftarlarda heyecan dorukta! Avrupa Ligi'nde oynanacak son derece önemli mücadele öncesi nefesler tutuldu ve maç saati beklenmeye başladı. Şenol Güneş ve öğrencileri bu önemli müsabakadan da puan ya da puanlarla dönerek avantajı yakalamak istiyor. 'Malmö maçı hangi kanalda' sorusunun yanıtı ise maç öncesi en çok araştırılan konu olarak öne çıkıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edilirken özellikle son iki gündür ' ne zaman saat kaçta' sorusu da maç hakkında bilgi edinmek isteyen taraftarların araştırdığı bir diğer soru olarak dikkat çekiyor. Peki Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta İşte BJK maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler…

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi I grubu ikinci maçında temsilcimiz İsveç deplasmanına konuk oluyor. Bu önemli mücadele öncesi maçın kanalı belli olmazken, muhtemel 11'ler üzerinde ise soru işaretleri devam ediyor.

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN KANALI​

Malmö Beşiktaş maçının yayıncı kuruluşu ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Resmi açıklama henüz gelmez iken, detaylar için ilerleyen sayfalarımıza bakabilirsiniz.

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