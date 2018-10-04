Son Dakika Haber | Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Siyah beyazlı taraftarlarda heyecan dorukta! Avrupa Ligi'nde oynanacak son derece önemli mücadele öncesi nefesler tutuldu ve maç saati beklenmeye başladı. Şenol Güneş ve öğrencileri bu önemli müsabakadan da puan ya da puanlarla dönerek avantajı yakalamak istiyor. 'Malmö Beşiktaş maçı hangi kanalda' sorusunun yanıtı ise maç öncesi en çok araştırılan konu olarak öne çıkıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edilirken özellikle son iki gündür 'Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta' sorusu da maç hakkında bilgi edinmek isteyen taraftarların araştırdığı bir diğer soru olarak dikkat çekiyor. Peki Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte BJK maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler…

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi I grubu ikinci maçında temsilcimiz İsveç deplasmanına konuk oluyor. Bu önemli mücadele öncesi maçın canlı yayın kanalı belli olmazken, muhtemel 11'ler üzerinde ise soru işaretleri devam ediyor.

MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN KANALI​

Malmö Beşiktaş maçının yayıncı kuruluşu ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Resmi açıklama henüz gelmez iken, detaylar için ilerleyen sayfalarımıza bakabilirsiniz.