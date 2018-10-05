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ve 5 yıl sonra yine rakip

Teknik Direktörü ile Teknik Direktörü bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu maçların ikisini de Terim kazandı. İki teknik adam en son 2013 yılının mart ayında karşılaşmıştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 10:35
Fatih Terim ve Bülent Korkmaz 5 yıl sonra yine rakip

Spor Toto Süper Lig'Antalyalyaspor ile arasında oynanacak mücadele eski tanıdıkları karşı karşıya getirecek. Teknik Direktörü , yıllarca sarı-kırmızılı formayı giymiş, kaptanlığını yapmış aynı zamanda teknik direktör olarak da çalışmıştı. Korkmaz, Galatasaray'da oynarken 'in de öğrencisiydi. İkili Avrupa'da sayısız başarılar kazanırken, UEFA Kupası'nı da Türkiye'ye getiren ekipte bulunuyordu.



3. RANDEVU

Fatih Terim ile Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig'de iki kez karşı karşıya geldi. Bu iki maçta da Terim Galatasaray'ı çalıştırırken, Korkmaz ise Kardemir Karabükspor ve Başakşehir'in başında bulunuyordu. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu iki müsabakayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa ise kalesini gole kapatamadı.

İKİ TEKNİK ADAM ARASINDA OYNANAN MÜSABAKALAR ŞÖYLE:

30.30.2013 Galatasaray (Fatih Terim): 2 - Başakşehir (Bülent Korkmaz): 0
14.01.2012 Galatasaray (Fatih Terim): 5 - Kardemir Karabükspor (Bülent Korkmaz): 1

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Fatih Terim ve Bülent Korkmaz 5 yıl sonra yine rakip
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