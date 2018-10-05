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, 'a karşı zorlanıyor

, 'la yaptığı son 21 lig maçından 8'ini kazanabildi, 13'ünde puan kaybetti. İki takım arasında lig tarihinde yapılan 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini spor kazandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 12:00
Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor

, Spor Toto 'de yarınki rakiAntalyalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.

Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan , son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.

İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, spor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan son 21 lig maçı ve sonuçları şöyle:

SezonMaçSonuç
2001-2002Antalyaspor-Galatasaray1 - 1
2006-2007Antalyaspor-Galatasaray0 - 1
Galatasaray-Antalyaspor1 - 1
2008-2009Galatasaray-Antalyaspor1 - 1
Antalyaspor-Galatasaray1 - 0
2009-2010Antalyaspor-Galatasaray2 - 3
Galatasaray-Antalyaspor1 - 2
2010-2011Galatasaray-Antalyaspor2 - 1
Antalyaspor-Galatasaray3 - 0
2011-2012Antalyaspor-Galatasaray0 - 0
Galatasaray-Antalyaspor1 - 1
2012-2013Antalyaspor-Galatasaray0 - 4
Galatasaray-Antalyaspor2 - 0
2013-2014Galatasaray-Antalyaspor1 - 1
Antalyaspor-Galatasaray2 - 2
2015-2016Galatasaray-Antalyaspor3 - 3
Antalyaspor-Galatasaray4 - 2
2016-2017Galatasaray-Antalyaspor3 - 1
Antalyaspor-Galatasaray2 - 3
2017-2018Antalyaspor-Galatasaray1 - 1
Galatasaray-Antalyaspor3 - 0

LİGDE 45. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

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Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor
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