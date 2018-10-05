Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarınki rakiAntalyalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.
Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.
İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.
Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan son 21 lig maçı ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2001-2002
|Antalyaspor-Galatasaray
|1 - 1
|2006-2007
|Antalyaspor-Galatasaray
|0 - 1
|Galatasaray-Antalyaspor
|1 - 1
|2008-2009
|Galatasaray-Antalyaspor
|1 - 1
|Antalyaspor-Galatasaray
|1 - 0
|2009-2010
|Antalyaspor-Galatasaray
|2 - 3
|Galatasaray-Antalyaspor
|1 - 2
|2010-2011
|Galatasaray-Antalyaspor
|2 - 1
|Antalyaspor-Galatasaray
|3 - 0
|2011-2012
|Antalyaspor-Galatasaray
|0 - 0
|Galatasaray-Antalyaspor
|1 - 1
|2012-2013
|Antalyaspor-Galatasaray
|0 - 4
|Galatasaray-Antalyaspor
|2 - 0
|2013-2014
|Galatasaray-Antalyaspor
|1 - 1
|Antalyaspor-Galatasaray
|2 - 2
|2015-2016
|Galatasaray-Antalyaspor
|3 - 3
|Antalyaspor-Galatasaray
|4 - 2
|2016-2017
|Galatasaray-Antalyaspor
|3 - 1
|Antalyaspor-Galatasaray
|2 - 3
|2017-2018
|Antalyaspor-Galatasaray
|1 - 1
|Galatasaray-Antalyaspor
|3 - 0
LİGDE 45. RANDEVU
Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı.
Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.