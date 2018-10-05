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spor, spor'u 3 golle geçti

spor, 'in 8. haftasında deplasman spor'u 3-0 mağlup ederek puanını 11'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise bu sonuçla 5 puanda kaldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 00:16
Hatayspor, Eskişehirspor'u 3 golle geçti

Spor Toto 1'inci Lig'de spor kendi sahasında spor'a 3-0 mağlup oldu.

15'inci dakikada Kubilay'ın ceza alanı dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

28'inci dakikada gelişen atağında İbrahim Halil Öner'in vuruşunda top dışarı gitti.

40'ıncı dakikada Hamza'nın pasında Selim, düzgün bir vuruşla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

67'nci dakikada atağında topla birlikte ceza alanına giren Selim, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

90+3'üncü dakikada gelişen Hatayspor atağında Diallo ceza alanına girer girmez sert vurdu ve top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 0-3.

Bu sonuçla Hatayspor, Eskişehirspor deplasmanından 3-0 galibiyet ile ayrıldı.

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), İlker Takpak (xx), Cemal Alpay (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx) - Bedirhan (xx), Semih Güler (xx), Cemali (xx)(Dk.80 Tolga), İsmail (xx), Mevlüt (xx), Mehmet Özcan (xx), Talha (xx)(Dk.63 Kaan Gül xx), Fıratcan (xx), Mehmet Feyzi (xx)(Dk.74 Alperen xx), İbrahim Halil Öner (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx) - Mesut (xxx), Sadi (xxx), Yusuf (xxx)(Dk.84 Soner), Murat Paluli (xxx), Kubilay (xx)(Dk.46 Yılmaz xx), Hamza (xxx), Selim (xxxx), Diallo (xxx), Gökhan (xx)(Dk.63 Wellington Silva xx), Caner (xxx)
GOLLER: Dk.40 ve 67 Selim, Dk.90+3 Diallo (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Bedirhan, Mehmet Feyzi (Eskişehirspor). Diallo (Hatayspor)

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Hatayspor, Eskişehirspor'u 3 golle geçti
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