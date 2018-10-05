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Süper Lig yıldızı 'yi yakaladı

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa liglerinde gole en çok katkı yapan isimer arasında Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncu göze çarpıyor.

İşte o liste...

Giriş Tarihi: 05.10.2018 19:39 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 20:15
Süper Lig yıldızı Lionel Messi'yi yakaladı

Angel Di Maria / Paris Saint-Germain / Maç: 8 / Gol: 3 / Asist: 3
Toplam Gol Katkısı: 6

Süper Lig yıldızı Lionel Messi'yi yakaladı

Max Gradel / Toulouse / Maç: 8 / Gol: 3 / Asist: 3
Toplam Gol Katkısı: 6

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Süper Lig yıldızı Lionel Messi'yi yakaladı

Cristhian Stuani / Girona / Maç: 7 / Gol: 6 / Asist: 0
Toplam Gol Katkısı: 6

Süper Lig yıldızı Lionel Messi'yi yakaladı

Harry Kane / Tottenham / Maç: 7 / Gol: 5 / Asist: 1
Toplam Gol Katkısı: 6

Süper Lig yıldızı Lionel Messi'yi yakaladı

Lorenzo Insigne / Napoli / Maç: 7 / Gol: 5 / Asist: 1
Toplam Gol Katkısı: 6

Süper Lig yıldızı Lionel Messi'yi yakaladı

Rodrigo De Paul / Udinese / Maç: 7 / Gol: 4 / Asist: 2
Toplam Gol Katkısı: 6

Süper Lig yıldızı Lionel Messi'yi yakaladı

Marco Reus / Borussia Dortmund / Maç: 6 / Gol: 4 / Asist: 2
Toplam Gol Katkısı: 6

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