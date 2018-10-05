Süper Lig yıldızı Lionel Messi'yi yakaladı

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa liglerinde gole en çok katkı yapan isimer arasında Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncu göze çarpıyor. İşte o liste... Angel Di Maria / Paris Saint-Germain / Maç: 8 / Gol: 3 / Asist: 3 Toplam Gol Katkısı: 6 Max Gradel / Toulouse / Maç: 8 / Gol: 3 / Asist: 3 Toplam Gol Katkısı: 6 Cristhian Stuani / Girona / Maç: 7 / Gol: 6 / Asist: 0 Toplam Gol Katkısı: 6 Harry Kane / Tottenham / Maç: 7 / Gol: 5 / Asist: 1 Toplam Gol Katkısı: 6 Lorenzo Insigne / Napoli / Maç: 7 / Gol: 5 / Asist: 1 Toplam Gol Katkısı: 6 Rodrigo De Paul / Udinese / Maç: 7 / Gol: 4 / Asist: 2 Toplam Gol Katkısı: 6 Marco Reus / Borussia Dortmund / Maç: 6 / Gol: 4 / Asist: 2 Toplam Gol Katkısı: 6