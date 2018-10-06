Juventus’ta Cristiano Ronaldo depremi

Avrupa futbolunda haftanın en çarpıcı gelişmesi, Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında ABD'de karıştığı iddia edilen tecavüz vakasıydı. Ronaldo iddiaları şiddetle reddetse de Las Vegas'ta soruşturmanın yeniden başlatılması yeni transfer olduğu İtalya'da da deprem etkisi yarattı. Ronaldo'nun yeni kulübü Juventus'un agresif bir açıklamayla yıldızına destek olma çabası ise abartılı dili nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

LİNEKER: KORKUNÇ

Juve'nin, "Cristiano, Juventus'taki herkesi minnettar edici derecede harika bir profesyonellik ve adanmışlık sergiliyor. İddiaların 10 yıl önce gerçekleşmiş olması bu düşüncelerimizi değiştirmiyor" demesi tepki topladı. Avrupa'nın en ünlü spor yazarı Gary Lineker, "Yasal sonuç ne olursa olsun, Juventus'tan yapılan bu açıklama korkunç" ifadeleriyle İtalyan kulübünü eleştirdi. İtalyan basınında da Juve'ye yönelik eleştiriler yer aldı.

SPONSORLAR DESTEK VERMEDİ

Amerikan spor giyim devi Nike, 1 milyar dolarlık sponsorluk anlaşması yaptığı Ronaldo hakkındaki tecavüz iddialarından derin kaygı duyduğunu açıkladı. Şirket, "Durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Portekizli ile sözleşmesi bulunan FIFA oyun serisinin yayıncısı EA Sports da benzer bir açıklama yaptı: "Oyunlarımızın kapağında yer verdiğimiz sporcuların EA'nın temsil ettiği değerler çerçevesinde hareket etmesini bekleriz."

HİSSELER YÜZDE 5 DÜŞÜŞ YAŞADI

Juventus'un İtalyan borsasında işlem gören hisseleri de Cristiano Ronaldo'nun davalık olmasından etkilendi. Haberin patlamasından bu yana Juventus'un hisseleri yaklaşık yüzde 5 oranında düşüş yaşadı. Ronaldo'nun transferi siyah-beyazlılara yönelik yatırımların artmasına sebep olmuştu.

İDDIALAR NEYDİ?

2009 yılında Las Vegas'taki Rain Club isimli bir eğlence mekanının VIP bölümünde yaşanan olayda, Kathyrn Mayorga, Ronaldo'nun kendisine içki ısmarladığını ve böyle tanıştıklarını söyledi. İkilinin o gece samimi bir şekilde dans ederken ve içki içerken çekilen fotoğrafları da medyaya sızarken, Mayorga ilerleyen saatlerde Ronaldo'nun kendisini otel odasına davet ettiğini ve burada da tecavüze uğradığını iddia etti.