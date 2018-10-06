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, Vagner Love'dan memnun değil

, bu sezon rakip ağları 30 kez sarsarken bunların sadece 8'i golcülerden geldi. 'nun satılması sonrası Larin'den istediği verimi alamayan , son iki karşılaşmada Love'a sarıldı. Ama Brezilyalı, Malmö maçında büyük hayal kırıklığı yaşattı

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Şenol Güneş, Vagner Love'dan memnun değil

, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye deplasmanda 2-0 yenilirken, forvette yaşanan problem bir kez daha su yüzüne çıktı.

Bu sezon sadece 6-0 kazanılan Torshavn maçında 3 kez ağları havalandıran Larin, diğer karşılaşmalarda beklenen verimi sağlayamayınca , sezon öncesi gönderilmek istenen Vagner Love'a sarıldı. 34 yaşındaki Love, Malmö karşısında hayal kırıklığı yaşattı. Brezilyalı yıldız, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede iki isabetli şut bulabildi.

Beşiktaş'ın bu sezon attığı 30 golün 8'i forvetlerden gelirken Şenol Güneş'in Konyaspor maçında Güven Yalçın'a şans verebileceği öğrenildi.

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Şenol Güneş, Vagner Love'dan memnun değil
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