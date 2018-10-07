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, ile yollarını ayırdı

Bundesliga'da çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan 'ta teknik direktör 'un görevine son verildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 11:05
Stuttgart, Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Almanya Bundesliga ekibi VfB , Hannover yenilgisinin ardından teknik direktör 'un yanı sıra yardımcıları Ilija Araric ve Steven Cherundolo ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bundesliga'da oynadığı 7 karşılaşmanın sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Stuttgart, ligde son sırada bulunuyor. Alman ekibinin başına geçtiğimiz sezon zor bir dönemde gelen ve başarılı olan Tayfun Korkut'un, bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından ise görevine son verildiği açıklandı.

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Stuttgart, Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı
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