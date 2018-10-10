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'ya gidiyor

Başkanı , ile görüşmek için bugün İsviçre'ye gidecek.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 12:53
Mustafa Cengiz UEFA'ya gidiyor

Kulübü Başkanı , yarın İsviçre'de Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre bu akşam İsviçre'ye gidecek başkan Cengiz, yarın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde Ceferin ile bir araya gelecek.

Mustafa Cengiz'e Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek.

UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.

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Mustafa Cengiz UEFA'ya gidiyor
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