İşte SABAH'ın Gomis röportajının perdde arkası

SABAH'ın dün gündemi belirleyen Gomis röportajında perde arkasında kalan detayları aralıyoruz.

Gomis röportaj sonrası sohbet sırasında takım arkadaşı Garry Rodrigues'ten bahsetti ve "Ben gittikten sonra Rodrigues'le yeni sözleşme yaptılar. Hak etmişti. Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibiydi" görüşünü paylaştı.

Aslında Gomis bu konuşmasında yönetime sitem etti. Çünkü transfer döneminde sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasını talep eden Fransız golcüye, "FFP yüzünden mevcut hiçbir sözleşmede değişiklik yapamayız" yanıtı verilmişti. Ancak Rodrigues'e 550 bin Euro zam yapıldı.

SABAH, 1-0'lık Porto yenilgisi sonrası da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın, "Gomis bizi transfer döneminde oyaladı. Santrforsuzluğun bedelini ödüyoruz" açıklamalarını manşete koymuştu. Bu sözlerden haberdar olan Gomis, "Galatasaray'ın kaybettiği maçlardan sonra kimse ismimi anmasın! Çünkü bunun sorumlusu ben değilim" dedi.