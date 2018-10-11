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Robinho'dan değerlendirmesi

ekiplerinden Demir Grup spor'un Brezilyalı futbolcusu Robinho, ligde ile oynayacakları karşılaşmanın zor geçeceğini, hedeflerinin ise 3 puan olduğunu söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 18:21
Robinho'dan Fenerbahçe değerlendirmesi

Robinho, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımda morallerin yerinde olduğunu belirtti.

maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren Robinho, "Çok zor bir karşılaşma olacak, kesinlikle iyi savunma yapmalıyız." dedi.

Son haftalarda artan performansını da değerlendiren Robinho, "Antrenmanlarda her gün çok çalışıyorum. Mental olarak da gerçekten çok güçlüyüm, zaten her şey mentale bağlıdır. Mental olarak ne kadar güçlü olursan, antrenmanlarda da o kadar güçlü olursun. Performansımı buna borçluyum." diye konuştu.

Robinho, adının Brezilya Milli Takımı ile anılmasının sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"İlk hedefim spor'da takıma yardım etmek. Kazanmak ve başarmak için çaba göstermek. Tabii başardığınız ve gol attığınız zaman adınız bir yerlerde geçiyor ve sizden söz ediyorlar. Brezilya Milli Takımı için adım geçmiş olabilir. Bunu da başarıya bağlıyorum."

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor, 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla devam etti.

Sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Sergiy Rybalka, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

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Robinho'dan Fenerbahçe değerlendirmesi
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