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’ın güvencesi Ndiaye

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Abdurrahim Albayrak’ın güvencesi Ndiaye

G.Saray İkinci Başkanı , lig ve Avrupa'da zorlu fikstüre girmeye hazırlanan sarı-kırmızılı takıma güveniyor.

Emre Akbaba'nın sakatlığına çok üzülen Albayrak, "Emre inşallah tahmin edilen süreden daha önce aramıza dönecek. Emre dönene kadar da Ndiaye'ye güveniyorum. Ndiaye takıma geç katıldı ama form tutmaya başladı. Antalyaspor maçında çok iyi oynadı. Enerjisiyle orta sahada adeta iki kişilik mücadele ediyor'' yorumunu yaptı.

Bu sezon 6 maça çıkan ve 492 dakika forma giyen Ndiaye, kırmızı kart cezası nedeniyle Porto deplasmanında forma giymemişti.

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Abdurrahim Albayrak’ın güvencesi Ndiaye
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