Ertuğrul Doğan: Değerini bulan oyuncu satılır

Trabzonspor'un Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri günden itibaren 6 ayda 228 milyon 346 bin 834 TL'lik ödeme yaptıklarını söyledi. SABAH'a konuşan Doğan, Trabzonspor'u ekonomik olarak sürdürülebilir bir kulüp haline getirmek istediklerini söyleyerek, "Bu konuda çok somut projeler hazırladık. Ancak olmazsa olmaz olarak gördüğümüz konu ise Trabzonspor'un bir futbol kulübü olduğu ve futbol kulüplerinin oyuncu satarak, sponsorluk anlaşmaları yaparak ve ürünler satarak ayakta kaldığı gerçeğidir" şeklinde konuştu.

BU PARAYI ŞİRKETLER BİLE KAZANAMAZ

Doğan şöyle devam etti: "Burada şahsi bir şirketten bahsetmiyoruz. Trabzonspor'un bundan sonra da devamlılığını sürdürmesi için değerini bulduğu anda oyuncusunu satması gerekiyor. Burada bahsedilen rakamlar 15-20 milyon Euro civarı. Şu an herhangi bir şirketin bir anda böyle paralar kazanması söz konusu değildir." Ekonomik zorluklara rağmen başarı hedefinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen bordomavili yönetici, "Çünkü mücadeleden vazgeçmek, Trabzon ve Trabzonsporluluk ruhuna ihanet etmekle eş değerdir. Ama, herkes üzerine düşeni maddi ve manevi yerine getirecektir. Az olan azı, çok olan çoku ile bu ekonomik krizden çıkmak için katkı yapacaktır" dedi.