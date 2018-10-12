Monaco'da Thierry Henry dönemi

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre Monaco, Thierry Henry ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 41 yaşındaki antrenör Monaco ile ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayacak.

Monaco, perşembe günü Leonardo Jardim'in görevine son vermişti.

2016 yılından bu yana Belçika A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Roberto Martinez'in yardımcılığını yapan Henry'nin, Martinez'in aksi yöndeki yoğun talebine karşın bu görevinden ayrılması bekleniyor.

Profesyonel futbol kariyerine 1994 yılında Monaco ile başlayan Henry'nin, teknik direktörlük görevine de aynı takımda başlama fikrinden etkilendiği ve bu durumun Fransız ekibinin teklifini kabul etmesinde önemli bir rol oynadığı gelen bilgiler arasında.

Fransız futbol efsanesinin ekibini kurmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Arsenal'in 18 yaş altı takımı teknik direktörü Kwame Ampadu ve Benfica 23 yaş altı teknik direktörü Joao Tralhao, Henry'nin listesinde yer alan isimler.

Ligue 1'de 9 hafta geride kalırken Monaco bu maçlarda aldığı 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı ve ligde 18. sırada bulunuyor.