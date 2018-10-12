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  • Arda Turan'a böyle sahip çıktı: Ülke olarak gurur duyulan bir oyuncu

'a böyle sahip çıktı: Ülke olarak gurur duyulan bir oyuncu

Sivasspor Teknik Direktörü , TRT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Tuna, Berkay'la yaşadığı kavgayla gündeme gülen hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 23:50 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 23:56
Arda Turan'a böyle sahip çıktı: Ülke olarak gurur duyulan bir oyuncu

Spor Toto Süper Lig ekibi Teknik Direktörü , TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'a böyle sahip çıktı: Ülke olarak gurur duyulan bir oyuncu

, Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün sorularını yanıtladı.

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Arda Turan'a böyle sahip çıktı: Ülke olarak gurur duyulan bir oyuncu

Tuna, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe'nun iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, Sivasspor'a gelmek istemesi durumunda devre arasında transfer edebileceklerini ve takıma katkısı olacağını söyledi.

Arda Turan'a böyle sahip çıktı: Ülke olarak gurur duyulan bir oyuncu

"VAR ACIMASIZCA ELEŞTİRİLİYOR"

, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili olarak "VAR'ın doğru karar verme oranı daha fazla. Bazen acımasızca eleştiriliyor. Bazı sorunları olabilir ama zamanla çözülecektir. İlerledikçe daha da faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Arda Turan'a böyle sahip çıktı: Ülke olarak gurur duyulan bir oyuncu

"ARDA'NIN BÖYLE OLAYLARLA ANILMASI BENİ ÜZÜYOR"

Futbolcu ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan olay hakkında da konuşan , "Arda'nın böyle olaylarla anılması beni üzüyor, herkese de zarar veriyor. Arda önemli bir futbolcu. Gençlere örnek olan bir oyuncu. Barcelona'da, Atletico Madrid'de oynamış, ülke olarak sevilen, gurur duyulan bir oyuncu. Ben kendisini yakinen tanımam ama severim. Yaşanan olayları net olarak bilmiyorum ama kendisi yayından önce bir açıklamada bulunmuş sanırım" diye konuştu.

Arda Turan'a böyle sahip çıktı: Ülke olarak gurur duyulan bir oyuncu

Tecrübeli teknik adam, yabancı oyuncu sınırı konusuna koşulların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, böyle devam etmesi durumda sıkıntılar doğurabileceğini ifade etti.

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