Arda Turan'a böyle sahip çıktı: Ülke olarak gurur duyulan bir oyuncu

"ARDA'NIN BÖYLE OLAYLARLA ANILMASI BENİ ÜZÜYOR"

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan olay hakkında da konuşan Tamer Tuna, "Arda'nın böyle olaylarla anılması beni üzüyor, herkese de zarar veriyor. Arda önemli bir futbolcu. Gençlere örnek olan bir oyuncu. Barcelona'da, Atletico Madrid'de oynamış, ülke olarak sevilen, gurur duyulan bir oyuncu. Ben kendisini yakinen tanımam ama severim. Yaşanan olayları net olarak bilmiyorum ama kendisi yayından önce bir açıklamada bulunmuş sanırım" diye konuştu.

