Alanyaspor - Antalyaspor [CANLI]

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasınAntalyalyaspor'u konuk ediyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maç saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği mücadeleyi sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR 0-0 ANTALYASPOR
KADROLAR
ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Merih, Zavellas, Skala, Isaac Sackey, Ceyhun, Maniatis, Viafanyez, Efecan, Papis Cisse
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Celutska, Diego, Cissokho, Chico, Hakan Özmert, Yekta, Doğukan, Maicon, Doukara