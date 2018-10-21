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'in 9. haftasında Aytemiz sahasında 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 16:02
Alanyaspor - Antalyaspor [CANLI]

'in 9. haftasında Aytemiz sahasınAntalyalyaspor'u konuk ediyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maç saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Hakem 'ın yönettiği mücadeleyi sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR 0-0 ANTALYASPOR

KADROLAR

ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Merih, Zavellas, Skala, Isaac Sackey, Ceyhun, Maniatis, Viafanyez, Efecan, Papis Cisse

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Celutska, Diego, Cissokho, Chico, Hakan Özmert, Yekta, Doğukan, Maicon, Doukara

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Alanyaspor - Antalyaspor [CANLI]
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