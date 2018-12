Ahmet Çakar: Kulüpler Birliği'nin deklarasyonu...

Fikret Orman'ın "Markus Merk danışman olsun" fikrini SABAH Spor yazarları masaya yatırdı



DANIŞMANA KARŞILAR

Türk futbolunun yakın dönemdeki en önemli gündem maddesi Kulüpler Birliği'nin Galatasaray'ı odak noktasına koyan açıklaması ve onun arkasından yaşanan gelişmeler… Trabzonspor, Antalyaspor ve Ankaragücü başkanlarının 'ortak metne' yönelik eleştirileriyle birlikte yeni bir boyut kazanan tartışma, Galatasaray'ın özür gelmedikçe toplantılara katılmama kararı alması 'Birlik' üzerine tartışmalara dönüştü. Tüm bu karmaşanın içinde ilginç bir öneri de dikkat çekti. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yabancı bir hakem danışmanı tutarak Kulüpler Birliği ile koordineli çalıştırmayı düşündüklerini ancak Galatasaray'ın bunu reddeden 3 kulüpten birisi olduğunu söyledi. Orman'ın, Markus Merk'in de ismini vererek yaptığı bu çıkışı SABAH yazarları masaya yatırdı. İşte görüşler:

AHMET ÇAKAR

HİÇ KİMSEYE HİÇ BİR FAYDASI YOK

Kulüpler Birliği'nin deklarasyonu, ana fikir olarak doğruydu ama yapılan hata, bazı paragraflarda Galatasaray'ı suçlar nitelikte olması ve hedefe koymasıydı. Yoksa ana fikir olarak kesinlikle bildirinin arkasındayım. Hiçbir MHK son yıllarda hakemlerin kızağa çekildiğini resmen açıklamamıştı. İç bünyede dinlendirmeler verildi. Bu da çok doğaldır ama kamuoyuna resmen bir açıklama olması hakemleri ateşe atmaktı ve Kulüpler Birliği de bu deklarasyonla bu yanlışlığı dile getirdi. Fakat haklıyken haksız duruma düştüler. Bazı kulüp başkanları, "Haberimiz yok", bazıları da "Ağır olmuş", "Hafif olmuş" gibi ifadelerle bu deklarasyonu güçsüz hale getirdiler. Gelelim Kulüpler Birliği'nin hakem danışmanlığı fikrine… Tam bir komedi. Hiçbir manası yok. Hiç kimseye faydası da yok. Ne yani, hakem danışmanı MHK'yi mi değiştirecek? Hakem atamalarını mı etkileyecek ya da hakemleri mi eğitecek? Yabancı veya yerli bir hakem danışmanı eşyanın tabiatına aykırıdır.





ÖMER ÜRÜNDÜL

İLGİNÇ ŞEYLERİ İLK BİZ YAPARIZ

Öncelikle Kulüpler Birliği'nin iki cezalı hakemle ilgili yaptığı açıklama hem zamansızdı hem de bu konuda çelişkili ifadeler barındırıyordu. Bence böyle bir açıklama yanlıştı. Ancak şunu da söylemeliyim, MHK'nin bu kararı da vicdanları rahatsız etti. Çünkü senelerdir bilhassa büyük takımlar lehine büyük hatalar yapılıp maçların neticeleri etkilenirken böyle bir uygulamaya gidilmedi. Dünyada hiçbir hakem kurulu, FIFA ya da UEFA'da hakemlere verilecek dinlendirme cezalarını açıklamaz. Kendi bünyelerinde bu cezalar yerine getirilir. Bana göre Hüseyin Göçek'in hiçbir yanlışı yok çünkü VAR, "Gel incele" demezse oraya gidip bakamaz. Üstelik verdiği yanlış penaltı kararı da dünyadaki en üst düzey hakemler de dahil olmak üzere birçoğunu yanılgıya düşürebilecek bir açıdaydı. Örneğin derbide VAR müdahale edince Cüneyt Çakır gibi dünyanın en iyi 3 hakeminden biri, iki yanlış kararını düzeltti. Yabancı hakem danışmanı fikrine gelince; ne işe yarayacağını pek anlayamadım. Dünyada benzeri olmayan ilginç uygulamaları da hep biz yaparız. İki tane de örnek verelim; bir tanesi seyircisiz maçların kadın ve çocuklara açılması… İkincisi de seyircisiz oynama cezası alan takımların maçına deplasman seyircisinin girebilmesi.

BÜLENT TİMURLENK

YABANCI MHK BAŞKANI GELSİN

18 üyenin olduğu bir yerde her zaman fikir birliği olmayabilir ancak dört duvar arasında bir toplantı masasında ortaya konabilecek fikri ayrılıklarını bir kulübü hedef alarak bildiriyle kamuoyuna sunmak büyük talihsizlikti. Metni kim kaleme aldı, kimin imzası var, belli değil. Kulüpler Birliği'nin bir icraat makamı olmadığı da ortada. "Birlikten güç doğar." Katılmıyorsanız bu vakıf altında niye toplandınız ki? Türk futbolunun yabancı bir danışmana ihtiyacı yok ama yabancı bir MHK başkanına ihtiyacı var. Burada konu Yusuf Namoğlu değil… Türkiye'de her yöneticinin, teknik adamın, taraftarın taraflı bakış açısının ve önyargılarının üzerinde durabilecek, bir üst perdeden bakabilecek yabancı bir MHK başkanı düzeni yoluna koyar. Hakem atamalarından hakem performans notlamalarına ve hakemlik bilgisinin sürekli güncel tutulmasına kadar her konuda bir yabancı göze ihtiyacımız var. Bu kişinin de icraat makamında oturması lazım. Danışman dediğiniz insan, size pozisyonu açıklar, geçer. Eee bunu zaten Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar bu sayfalarda yapıyor

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR

Son dönemde yaşanan tartışmaların ardından Kulüpler Birliği bugün saat 14.30'da İstanbul Maslak'taki ofisinde toplanacak. G.Saray'ın katılmayacağı toplantıda gündemdeki konular masaya yatırılacak.