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sistemi Türkiye'nin dört bir yanında

'de bu sezon devreye giren Video Hakem Uygulaması (), Acıpayam'daki Alcı Mahallesi'nde oynanan ortaokul maçlarına da örnek oldu.

Giriş Tarihi: 05.12.2018 18:36 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 18:43
VAR sistemi Türkiye'nin dört bir yanında

Alcı Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvada uygulanıyor. Öğrenciler futbol oynarken bir pozisyonda itiraz edilince hakem, saha kenarlarındaki cep telefonlarından çekilen görüntüleri izleyerek karar veriyor.

VAR sistemi Türkiye'nin dört bir yanında

Alcı Mahallesi'ndeki 114 öğrenci ve 16 öğretmenin bulunduğu okulda öğretmenler, öğrencilere okulu sevdirmek için düzenlenen futbol maçlarında Süper Lig'deki maçlarda uygulanan sistemini kullanıyor.

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VAR sistemi Türkiye'nin dört bir yanında

Okulun bahçesinde düzenlenen futbol turnuvası maçlarında tartışmalı pozisyonlarda itirazların önüne geçmek isteyen öğretmenler bu uygulamayı başlattı.

VAR sistemi Türkiye'nin dört bir yanında

Maç başlamadan önce öğretmenler tarafından sahanın 3 ayrı noktasına elinde cep telefonu bulunan öğrenciler yerleştiriliyor.

VAR sistemi Türkiye'nin dört bir yanında

Maçın başlama düdüğüyle birlikte öğrenciler cep telefonuyla görüntü kaydetmeye başlıyor. Karşılaşma sırasında okul öğrencilerinden olan hakemin verdiği karara itiraz gelmesi durumunda, öğrenci hakem uygulamasına gidiyor.

VAR sistemi Türkiye'nin dört bir yanında

Hakem sahanın kenarındaki öğrencileri yanına çağırıp, öğretmenleriyle birlikte pozisyonun tekrarını görüntülerle izledikten sonra kararını veriyor.

VAR sistemi Türkiye'nin dört bir yanında

Okuldaki maçlarda yapılan uygulaması öğrenciler tarafından da büyük beğeni topluyor.

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