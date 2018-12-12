Alan Carvalho'dan flaş Galatasaray cevabı

Ocak ayında forvete iki takviye yapmayı planlayan G.Saray gözünü boşa çıkacak yıldızlara çevirdi. Çin'de Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan Carvalho, menajerler tarafından sarı-kırmızılıların gündemine getirildi. İmza parası ile yıllık maliyeti 5 milyon Euro'yu bulan Alan'ın Çin kulübü ile sözleşmesinin bitmediği ortaya çıktı. G.Saray iddiaları sonrasında 29 yaşındaki Brezilyalı, "1 yıl daha sözleşmem var'' diyerek kafaları karıştırdı. Bu sezon 19 gol atan ve 8 asist yapan Alan'ın Ocak ayında serbest kalacağını düşünen Aslan'ın, Guangzhou ile masaya oturması bekleniyor.

8. PENALTI GOLÜ

Bu sezon sadece Bursasporlu Aytaç'ın beyaz noktadan şutunu çıkaran ancak dönen topa engel olamayan Muslera, 8'inci penaltı golünü Marega'dan yedi.





CEZALILAR GERİ DÖNDÜ

Ligde cezaları yüzünden bir aydır oynayamayan Donk ve Ndiaye formalarına Porto maçında kavuştu. Rize karşılaşmasında skor 2-0 iken harcadığı net fırsatla kader adamı olan Onyekuru'yu kulübeye çeken Terim, hücumda Feghouli, Rodrigues ve Eren'le gol aradı.

'SOYUNMA ODASINDA ALKIŞ KOPTU'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak maçtan sonra, "Kaybettik ama böyle oynayalım yenilelim" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Güzel futbol oynadık. Çok gol kaçırdık. Kaybetmeyi hak etmedik ama futbolda bunlar var. Hocamız futbolcuları soyunma odasında tebrik etti. UEFA'da yolumuza devam edeceğiz. Ben futboldan mutluyum. Soyunma odasında inanılmaz bir hava vardı, alkış kıyamet koptu."

'TEKLİF GELİRSE KONUŞURUZ'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz gün basın toplantısında ''Çağırsak gelirler'' dediği isimlerden Melo için açıklama geldi. Taraftarların takımda yeniden görmeyi çok istediği Brezilyalı hakkında konuşan menajeri Eduardo Cornacini, "Bize resmi bir şey gelmedi. Melo, konu hakkında bilgi almamı istedi. Eğer bir teklif olursa, konuşuruz ancak şu an yok. Felipe'nin Palmeiras ile sözleşmesi devam ediyor" dedi.

ALEX TELLES'TEN YUMRUK ŞOV

Porto formasını birlikte terleten Brezilyalı Maicon-Fernando ikilisi dün eski takımlarına rakip oldu. Alex Telles de 3 sene sonra Türk Telekom Stadı'na Porto formasıyla çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar Brezilyalı sol beki yumruk şov için tribüne çağırıp alkışladı.

CENGİZ'DEN BAKAN'A ZİYARET

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti ve üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı forma hediye etti. Bu arada Porto maçından önce Portekiz ekibine yemek veren Cengiz, rakip başkana plaket takdim etti.