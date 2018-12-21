Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması!

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Mısırlı oyuncuları Trezeguet'nin kadro dışı kaldığı iddialarıyla ilgili olarak son kararı kulüp başkanı Turgay Ciner'in vereceğini söyledi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trezeguet ile ilgili kararın olumsuz yönde çıkmasını beklediğinin altını çizerek, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Kadro dışı bırakılacak gibi duruyor. Kararı kulüp başkanı Turgay Ciner bugün verecek. Oyuncu yurt dışında bir kulüple transfer görüşmesinde bulunmuş. Birtakım sözler vermiş. Bu kulüp iddia edildiği gibi Fenerbahçe değil. Trezeguet'nin başka bir kulüple görüşmemesi gerekiyor. Başkanımız bu durumu kural dışı olduğu için kabul etmedi. Sözleşmesinde herhangi bir satış opsiyonu da yok. Sezon başında yeni sözleşme yaptık ve bu maddeyi kaldırdık."

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, DHA'ya yaptığı açıklamada ise Mısırlı futbolcuları Trezeguet'e gelen tekliflerle alakalı sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sadece Trezeguet için değil. Diagne, Pavelka ve Popov için de söylemek istiyorum. Daha önce belirttiğimiz gibi sözleşmelerimiz uzun vadeli. Bizim politikamız bu. Dolayısıyla FIFA kurallarına göre 6 aydan az bir sürede oyuncuya transfer teklif edilebilir. Ben oyuncularımıza ciddi tekliflerin geldiğini duyuyorum. Üzülüyorum çünkü bu fair -play kurallarına uygun değil. Biz hiçbir takımın oyuncusuna böyle yapmıyoruz. Dolayısıyla ilk önce kulübümüze yazı gelmesi lazım. Bizim onay vermemiz halinde onların devam etmeleri gerekiyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı kulüplerinin fair-play çerçevesinde davranmadıklarına inanıyorum. Kasımpaşa senelerdir transfer yaptırabilen, gelen oyuncuların rahatça gidebildiği bir kulüp. O yüzden bunun normal olduğunu görmüyorum."