Kasımpaşa'da Trezeguet kadro dışı!

Kasımpaşa'da Trezeguet, Beşiktaş maçı öncesi kadro dışı bırakıldı!

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMIYORDU

İlk defa Sabah.com.tr'nin duyurduğu haberle Türkiye, Trezeguet'nin Suudi Arabistan'dan gelen teklif Kasımpaşa yönetimi tarafından reddedildiği için yönetime tepki gösterdiğini ve takımla birlikte çalışmalara çıkmadığını öğrenmişti. (HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN)

SONUÇ OLARAK KADRO DIŞI KALDI!

TRT Spor'un haberine göre Mısırlı yıldız Trezeguet, Kasımpaşa yönetimi tarafından Beşiktaş maçı öncesi kadro dışı bırakıldı.

FENERBAHÇE, TRANSFER BÜTÇESİNİN YARISINI TREZEGUET'YE AYIRDI