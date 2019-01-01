Fenerbahçe'ye Pelkas transferinde bonservis engeli

Fenerbahçe'nin Real Madrid ile oynadığı basketbol maçını Ataşehir'de, salonda izleyen ve bununla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yaratmıştı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve "PAOK'ta kazandığımın 4 katını teklif ettiler" şeklindeki açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Yunan 10 numara ile ilgili sarılacivertliler henüz bir girişimde bulunmadı. Pelkas'ın serbest kalma bedelinin 7.5 milyon Euro olduğu, bu rakamın F.Bahçe tarafından yaz transferinde karşılanamadığı bildirildi.

OCAK'TA DEĞİL YAZIN GİDEBİLİR

PAOK kulübü, oyuncusunu şampiyonluk yolundaki kritik haftalar öncesinde devre arasında göndermek istemiyor. Yunan yetkililer, Pelkas'ın transferine Ocak ayında değil yaz transfer döneminde onay verebileceklerini ifade ediyorlar. Fenerbahçe ise orta alanda skora katkı yapabilecek bir oyuncu takviyesi için Pelkas dahil tüm şartları zorluyor.

SADIK İÇİN AATİF TAKASI

SADIK Çiftpınar'a Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sunduğu teklifleri değerlendiren Malatya yönetiminin Fenerbahçe ile el sıkışmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 1 milyon Euro artı takas teklifine evet dediği iddia edilen Doğu ekibinin, sarılacivertlilerden yeni affedilen Aatif'ı istediği ifade edildi.