Galatasaray ve Fenerbahçe'den Emre Mor atağı

Galatasaray ve Fenerbahçe, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için girişimlere başladı.

İspanya merkezli spor gazetesi Marca'nın haberine göre Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, 21 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için iki opsiyon üzerinde duruyor: Satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralamak veya Ozan Tufan takası.

Haberde geçtiğimiz sezon Emre Mor için iki kez girişimde bulunan Galatasaray'ın bir kez daha devreye girdiği belirtildi.

Celta Vigo'nun 2017'nin Ağustos ayında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Emre Mor, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Düzenli olarak forma şansı bulamayan Emre Mor, bu sezon 9 resmi maçta görev aldı ve gol veya asist yapamadı.