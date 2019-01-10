Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'un yıldızı Hugo Rodallega'ya dolandırıcı şoku! Tam 2.5 milyon €...

'un yıldızı 'ya dolandırıcı şoku! Tam 2.5 milyon €...

'un Kolombiyalı golcüsü sahte haciz sistemiyle dolandırılma şoku yaşadı! Yıldız oyuncu Rodallega avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Hugo Rodallega'nın moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenirken avukatı şu açıklamalarda bulundu...

SABAH İNTERNET İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 11:31
Trabzonspor'un yıldızı Hugo Rodallega'ya dolandırıcı şoku! Tam 2.5 milyon €...

Trabzonsporlu ünlü futbolcu Rodallega, kendisini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Rodallega'nın 2,5 milyon lirasının dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA!

TRT'ye konuşan Rodallega'nın avukatı ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor. Müvekkilim çok üzgün. Yabancı oyuncular bizim misafirimiz. Başka yabancı oyuncuların da olduğu bilgisi var. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Bize gelen duyumlara göre 15-20 milyonluk bir durum söz konusu. Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor."

UEFA sıralamasına göre son 10 yılın en başarılı takımları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un yıldızı Hugo Rodallega'ya dolandırıcı şoku! Tam 2.5 milyon €...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN