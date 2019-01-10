Trabzonspor'un yıldızı Hugo Rodallega'ya dolandırıcı şoku! Tam 2.5 milyon €...

Trabzonsporlu ünlü futbolcu Rodallega, kendisini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Rodallega'nın 2,5 milyon lirasının dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA!

TRT'ye konuşan Rodallega'nın avukatı ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor. Müvekkilim çok üzgün. Yabancı oyuncular bizim misafirimiz. Başka yabancı oyuncuların da olduğu bilgisi var. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Bize gelen duyumlara göre 15-20 milyonluk bir durum söz konusu. Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor."