Ahmet Çakar: Devlete teşekkür etmek gerekiyor

4 SORU 4 CEVAP Devlet, kulüplerin borçlarını uzun vadeye yaymak için bir proje geliştirdi. Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak bu işe öncü oldular. Bu projeyi nasıl yorumlamak lazım
Devlet olaya el koydu. Artık kulüpler istedikleri gibi har vurup harman savuramayacaklar. Devlet gücünü kullanıp borçları yapılandıracak ve yayacak. Buna karşılık getireceği kanun ve tüzüklerle de bundan sonraki kulüp harcamaları zapturapta alınacak. Ve Türk futbolu içine düştüğü maddi bataktan ancak böylesi bir uygulamayla daha sağlıklı ve nefes alabilir bir ortama girecek. Devlete teşekkür etmek lazım çünkü onlar bu duruma el koymamış olsalardı hem Türk futbolu komaya girecek, hem de kulüpler soyulmaya devam edecekti. MARCAO TRANSFERİNİ AKLIM ALMIYOR G.Saray genç bir stopere yatırım yaptı, 22 yaşındaki Marcao… Aynı şekilde forvetin de bu yaşlarda, geleceği olan bir oyuncu olması bekleniyor. Görüşünüz?
Galatasaray ateşle oynuyor. Ben örneğin imza attırılan Marcao'yu tanımıyorum. Adı Galatasaray'la geçene kadar da kimsenin pek tanıdığını zannetmiyorum ama bildiğim bir şey var; özellikle Portekiz bir futbolcu tarlasıdır. Gencecik oyuncuları bulur çıkartırlar ya da Güney Amerika'dan getirirler. Birkaç yıl içerisinde de 15-20 milyon Euro'ya da dev kulüplere satarlar. Eğer Marcao, Galatasaray'da oynayabilecek, hele hele Serdar Aziz'den daha başarılı olabilecek bir kapasitedeyse onu niye bir Benfica, bir Porto transer etmedi?
Bu tür transferler çok risklidir. Sen Serdar Aziz'i bir kapris uğruna yok et, sonra da dünyanın parasına Portekiz'de küme düşmemeye oynayan bir takımdan stoper transfer et. Benim aklım almıyor ŞENOL HOCA OLSAM BEN DE İMZALAMAM Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Şenol Güneş'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını söyledi. Sizce bu Milli Takım'a bir işaret mi?
Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam Beşiktaş'ta misyonumun tamamlandığını düşünürüm. Güneş hoca, Beşiktaş'ta çok başarılı oldu. Hâlâ o kredisini tüketmedi. Bu sene görünen o ki Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşaması çok zor. Sanırım gönlünde A Milli Takım yatıyor ve de çok yakışacağını düşünüyorum. Beşiktaş 3 yıllık teklif yapmıştır ama kendimi Şenol hocanın yerine koyduğumda, yaşım 65'i geçmişse ve Beşiktaş'ta önemli başarılar yakalamışsam bir 3 yıl daha birlikte olmam.
Antrenörlük hayatımın son dönemini de A Milli Takım hocası olarak geçirmek en büyük arzum olur. ERSUN YANAL BENCE BOŞ KONUŞUYOR Fenerbahçe'nin hocası, "Bizim hedeflerimiz şampiyonluktan da büyük" dedi. Sizce mevcut konumdaki sarı-lacivertli takım için bu gerçekçi bir söylem mi?
Ersun Yanal boş konuşuyor. Ne demekmiş "Bizim hedefimiz şampiyonluktan daha fazlası?" Böyle saçma sapan, gerçeklikten uzak bir konuşma olabilir mi?
F.Bahçe'nin hedefi Türkiye Kupası'nı almak ve bir an önce düşme potasından sıyrılmak olmalıdır. Ha, F.Bahçe kulübünün hedefleri, önümüzdeki uzun yıllarda Avrupa'da önemli bir kulüp haline gelmektir ki Ali Koç da bunu göreve gelirken taahhüt etmişti. 6 aylık döneme baktığımızda hayaller nerede, gerçekler nerede…