Ahmet Çakar: Devlete teşekkür etmek gerekiyor

BUGÜN NELER OLDU

Devlet olaya el koydu. Artık kulüpler istedikleri gibi har vurup harman savuramayacaklar. Devlet gücünü kullanıp borçları yapılandıracak ve yayacak. Buna karşılık getireceği kanun ve tüzüklerle de bundan sonraki kulüp harcamaları zapturapta alınacak. Ve Türk futbolu içine düştüğü maddi bataktan ancak böylesi bir uygulamayla daha sağlıklı ve nefes alabilir bir ortama girecek.Galatasaray ateşle oynuyor. Ben örneğin imza attırılan Marcao'yu tanımıyorum. Adı Galatasaray'la geçene kadar da kimsenin pek tanıdığını zannetmiyorum ama bildiğim bir şey var; özellikle Portekiz bir futbolcu tarlasıdır. Gencecik oyuncuları bulur çıkartırlar ya da Güney Amerika'dan getirirler. Birkaç yıl içerisinde de 15-20 milyon Euro'ya da dev kulüplere satarlar.Bu tür transferler çok risklidir. Sen Serdar Aziz'i bir kapris uğruna yok et, sonra da dünyanın parasına Portekiz'de küme düşmemeye oynayan bir takımdan stoper transfer et. Benim aklım almıyorBen Şenol Güneş'in yerinde olsam Beşiktaş'ta misyonumun tamamlandığını düşünürüm. Güneş hoca, Beşiktaş'ta çok başarılı oldu. Hâlâ o kredisini tüketmedi. Bu sene görünen o ki Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşaması çok zor. Sanırım gönlünde A Milli Takım yatıyor ve de çok yakışacağını düşünüyorum.Antrenörlük hayatımın son dönemini de A Milli Takım hocası olarak geçirmek en büyük arzum olur.Ersun Yanal boş konuşuyor. Ne demekmiş "Bizim hedefimiz şampiyonluktan daha fazlası?"F.Bahçe'nin hedefi Türkiye Kupası'nı almak ve bir an önce düşme potasından sıyrılmak olmalıdır. Ha, F.Bahçe kulübünün hedefleri, önümüzdeki uzun yıllarda Avrupa'da önemli bir kulüp haline gelmektir ki Ali Koç da bunu göreve gelirken taahhüt etmişti. 6 aylık döneme baktığımızda hayaller nerede, gerçekler nerede…