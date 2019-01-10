Galatasaray forvet için çalışmalarını hızlandırdı: Michy Batshuayi

Defansa takviye yapan Galatasaray yönetimi, golcü transferi için de çalışmalarını hızlandırdı. Eren ile yollarını ayırıp 2 forvet transferi yapacak olan Galatasaray'da listenin ilk sırasında yer alan Michy Batshuayi için çalışmalar hızlandı. Marcao ve Emre'nin ardından yeni golcüyü de bir an önce takıma kazandırmak isteyen sarıkırmızılı idareciler, Valencia'da kiralık forma giyen Belçikalı ile temasa geçti. Bonservisi Chelsea'de olan Batshuayi'yi İspanyol kulübü geri göndermek istiyor. Ancak İngiliz ekibi kabul etmiyor. Gelişmeleri takip eden ve Chelsea'ye aynı şartlarda 1.5 yıllık kiralama teklifi sunan Galatasaray, gelecek yanıtı bekliyor. Bu sezon İspanya'da 23 maçta 3 gol atan Batshuayi için Valencia Teknik Direktörü Marcelino, 'Ona sabrım kalmadı. Gitmesi gerekiyor' dedi. Valencia Spor Direktörü Mateu Alemany de Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını ve Belçikalı futbolcunun Chelsea'ya döneceğini açıkladı. Bu arada Galatasaray'ın Al-Ahli'de forma giyen Suriyeli santrfor Omar Al-Soma ile de ilgilendiği gelen haberler arasında.