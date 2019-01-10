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  • Galatasaray forvet için çalışmalarını hızlandırdı: Michy Batshuayi

forvet için çalışmalarını hızlandırdı:

Defansa takviye yapan yönetimi, golcü transferi için de çalışmalarını hızlandırdı.

Giriş Tarihi: 10.01.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 16:28
Galatasaray forvet için çalışmalarını hızlandırdı: Michy Batshuayi

Eren ile yollarını ayırıp 2 forvet transferi yapacak olan 'da listenin ilk sırasında yer alan için çalışmalar hızlandı.

Galatasaray forvet için çalışmalarını hızlandırdı: Michy Batshuayi

Marcao ve Emre'nin ardından yeni golcüyü de bir an önce takıma kazandırmak isteyen sarıkırmızılı idareciler, Valencia'da kiralık forma giyen Belçikalı ile temasa geçti.

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Galatasaray forvet için çalışmalarını hızlandırdı: Michy Batshuayi

Bonservisi Chelsea'de olan Batshuayi'yi İspanyol kulübü geri göndermek istiyor. Ancak İngiliz ekibi kabul etmiyor.

Galatasaray forvet için çalışmalarını hızlandırdı: Michy Batshuayi

Gelişmeleri takip eden ve Chelsea'ye aynı şartlarda 1.5 yıllık kiralama teklifi sunan , gelecek yanıtı bekliyor.

Galatasaray forvet için çalışmalarını hızlandırdı: Michy Batshuayi

Bu sezon İspanya'da 23 maçta 3 gol atan Batshuayi için Valencia Teknik Direktörü Marcelino, "Ona sabrım kalmadı. Gitmesi gerekiyor" dedi.

Galatasaray forvet için çalışmalarını hızlandırdı: Michy Batshuayi

Valencia Spor Direktörü Mateu Alemany de 'ın transfer gündeminde yer alan 'nin kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını ve Belçikalı futbolcunun Chelsea'ya döneceğini açıkladı.

Galatasaray forvet için çalışmalarını hızlandırdı: Michy Batshuayi

Bu arada 'ın Al-Ahli'de forma giyen Suriyeli santrfor Omar Al-Soma ile de ilgilendiği gelen haberler arasında.

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