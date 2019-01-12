Bahis çılgınlığı futbolu bitiriyor

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Premier Lig'de dokuz kulüp, Championship'te ise 24 takımın 17 tanesinin göğüs reklamı sponsoru bahis şirketleri.Bath Üniversitesi'nden Dr. Darragh McGee'nin yaptığı araştırmada, özellikle gençlerin bahis bağımlısı haline geldiğini ortaya çıkardı. İki yıl boyunca 18-35 yaş arası iki grup üzerinde araştırma yapan Dr. McGee'nin elde ettiği bulgulara göre gençler artık birden fazla bahis oynamadılarsa maç bile izlemiyorlar ve bir çoğunun neredeyse 25 tane bahis şirketinde hesabı var. Futbol sohbetleri de yerini bahis konuşmalarına bıraktı.Bunun en büyük sebeplerinden biri bahis şirketlerinin verdiği promosyonlar ve akıllı telefonlardaki uygulamalar. 40'tan fazla hesabı olduğunu söyleyen bir kişi, "Korner sayısı, sarı kartlar, hepsine oynuyorum" derken, bir başkası da iki arkadaşının bahis kayıpları yüzünden intihar ettiğini söyledi. Bir denek de bu alışkanlığın uyuşturucu ve alkolden daha kötü olduğunu ifade etti.Araştırmaya göre İngiltere'de Nisan 2017 ile Mart 2018 arasında bahislerde tam 14.4 milyar sterlin kaybedildi. Bu rakam bir önceki yıl 13.8 milyar sterlin idi... 14.4 milyar sterlinin 5.3 milyarlık kısmı canlı bahislerde oynandı. Bu istatistikte de bir önceki yıla göre yüzde 12.8'lik bir artış olduğu açıklandı.