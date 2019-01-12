Günün iddiası: Mario Balotelli, İstanbul'a geldi! Transfer...

Forvet arayışında olan Galatasaray'ın golcü futbolcu Mario Balotelli'yi dün gece gizlice İstanbul'a getirdiği iddia edildi. Sezon başında Gomis'in ayrılığı sonrası gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Galatasaray, takımdaki bir diğer forvet konumunda olan Eren Derdiyok'tan da beklenen performansı alamadı. Eren Derdiyok ile devre arasında yolları ayırma kararı alan Galatasaray forvet hattına iki isim transferi gerçekleştirmek için harekete geçti. Gündemini uzun bir süre meşgul eden Alan Carvalho isminde henüz mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızlı ekip rotasını İtalyan forvet Mario Balotelli'ye çevirdi. Sosyal medyada yer alan bazı fotoğraflarda Mario Balotelli'nin İstanbul'da olduğu iddia edildi. Galatasaray ekibinin 28 yaşındaki forveti dün gece İstanbul'a getirdiği belirtildi. Havalimanından özel bir araçla Maslak'ta bir otele yerleştirilen Mario Balotelli'nin burada sarı kırmızılı yöneticiler ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Her iki tarafında şartlarda anlaşmaya vardığı iddia edilirken transferin kısa sürede açıklanacağı ifade edildi.