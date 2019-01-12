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  • Günün iddiası: Mario Balotelli, İstanbul'a geldi! Transfer...

Günün iddiası: , İstanbul'a geldi! ...

Forvet arayışında olan 'ın golcü futbolcu 'yi dün gece gizlice İstanbul'a getirdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 09:58
Günün iddiası: Mario Balotelli, İstanbul'a geldi! Transfer...

Sezon başında Gomis'in ayrılığı sonrası gol yollarında büyük sorunlar yaşayan , takımdaki bir diğer forvet konumunda olan Eren Derdiyok'tan da beklenen performansı alamadı.

Günün iddiası: Mario Balotelli, İstanbul'a geldi! Transfer...

Eren Derdiyok ile devre arasında yolları ayırma kararı alan forvet hattına iki isim transferi gerçekleştirmek için harekete geçti.

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Günün iddiası: Mario Balotelli, İstanbul'a geldi! Transfer...

Gündemini uzun bir süre meşgul eden Alan Carvalho isminde henüz mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızlı ekip rotasını İtalyan forvet 'ye çevirdi.

Günün iddiası: Mario Balotelli, İstanbul'a geldi! Transfer...

Sosyal medyada yer alan bazı fotoğraflarda 'nin İstanbul'da olduğu iddia edildi.

Günün iddiası: Mario Balotelli, İstanbul'a geldi! Transfer...

ekibinin 28 yaşındaki forveti dün gece İstanbul'a getirdiği belirtildi.

Günün iddiası: Mario Balotelli, İstanbul'a geldi! Transfer...

Havalimanından özel bir araçla Maslak'ta bir otele yerleştirilen 'nin burada sarı kırmızılı yöneticiler ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Günün iddiası: Mario Balotelli, İstanbul'a geldi! Transfer...

Her iki tarafında şartlarda anlaşmaya vardığı iddia edilirken transferin kısa sürede açıklanacağı ifade edildi.

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