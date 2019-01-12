Sarı kanarya dört koldan

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Fenerbahçe, yeni isimleri kadroya katmak için yoğun çaba sarfediyor. İngiliz kulüpleriyle temaslar sürerken, transferi bitme aşamasına gelen ilk isim Chelsea'nin Nijeryalı oyuncusu Victor Moses... Conte döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Moses, Sarri'nin gelişi sonrası 2 lig maçında 26 dakika görev alabildi. Fenerbahçe,Fenerbahçe, ayrıcaPAOK yönetimi, şampiyonluğaoynarken en büyük kozu Pelkas'ı satmayayaklaşmıyor. Kanarya, iki kanattada oynayabilen ve sol ayağınıçok iyi kullanan Mısırlı oyuncu AmrWarda'nın 3 milyon Euro olan serbestkalma bedelinde indirim bekliyor.Fenerbahçe,F.Bahçe'nin transfer listesinde olan Victor Moses kariyerinde 11 farklı teknik adamla 350 maça çıkıp, 46 gol attı. Moses aynı zamanda 40 da gol pası verdi.