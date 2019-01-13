Galatasaraylı Marcao, Chaves'e galibiyetle veda etti

Portekiz Premier Lig'de, Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun forma giydiği maçta Chaves, 17. hafta mücadelesinde Tondela'yı ağırladı.

Marcao'nun 20. dakikada kaçırdığı penaltı atışında dönen topu ağlara gönderen Andre Luis, Chaves'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım, 57. dakikada Luther Singh'in kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı. Tomane'nin 90+8. dakikada penaltıdan bulduğu golle fark bire indi ve Chaves mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Chaves'te kaptan olarak çıktığı maçta 90 dakika forma giyen ve bir penaltı kaçıran 22 yaşındaki Marcao, 35. dakikada sarı kart gördü.

Ligde 11 maç sonra galip gelen Chaves, 12 puanla 17. sıraya yükseldi. Tondela ise 18 puanda kaldı.