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, yaşadıklarını anlattı

'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu , TRT Spor'a yaptığı açıklamada 'de yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 13.01.2019 22:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 22:48
Ozan Tufan, Fenerbahçe yaşadıklarını anlattı
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Ozan Tufan, Fenerbahçe yaşadıklarını anlattı

Sezon başında tarafından kadro dışı bırakılan , sezon sonuna kadar yönetimindeki 'a kiralandı. Genç oyuncu Aytemiz Alanyaspor'a gelişinden sarı lacivertli kulüpte yaşadıklarına kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

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Ozan Tufan, Fenerbahçe yaşadıklarını anlattı

İşte genç oyuncunun o sözleri...

Ozan Tufan, Fenerbahçe yaşadıklarını anlattı

"Sergen Hoca, benim yeniden Milli Takım'a kazandırılmam gerektiğini söyledi. Oynamam için elinden geleni yapacaktır. Ben de onun güvenine layık olmak için iki kat çalışıyorum."

Ozan Tufan, Fenerbahçe yaşadıklarını anlattı

"Alanyaspor taraftarı takıma vereceğim destek konusunda şüphe etmesin. Burada iyi işler yapacağım ve 'ye çok iyi şekilde döneceğim."

Ozan Tufan, Fenerbahçe yaşadıklarını anlattı

" ligin zirvesinde olmayı hak eden bir kulüptür. Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim."

Ozan Tufan, Fenerbahçe yaşadıklarını anlattı

"Benim için bazı şeyler yolunda gitmedi. 'de saha içinde sorunlarım oldu ama saha dışında olmadı. Bu toparlanabilecek bir durum. Hedefim 6 ay içinde en iyi şekilde form tutup, oynayıp Fenerbahçe'ye geri dönmek. Geri dönünce Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum."

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