Ozan Tufan, Fenerbahçe yaşadıklarını anlattı

Aytemiz Alanyaspor'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlattı. Sezon başında Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, sezon sonuna kadar Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı. Genç oyuncu Aytemiz Alanyaspor'a gelişinden sarı lacivertli kulüpte yaşadıklarına kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte genç oyuncunun o sözleri... 'Sergen Hoca, benim yeniden Milli Takım'a kazandırılmam gerektiğini söyledi. Oynamam için elinden geleni yapacaktır. Ben de onun güvenine layık olmak için iki kat çalışıyorum.' 'Alanyaspor taraftarı takıma vereceğim destek konusunda şüphe etmesin. Burada iyi işler yapacağım ve Fenerbahçe'ye çok iyi şekilde döneceğim.' 'Fenerbahçe ligin zirvesinde olmayı hak eden bir kulüptür. Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim.' 'Benim için bazı şeyler yolunda gitmedi. Fenerbahçe'de saha içinde sorunlarım oldu ama saha dışında olmadı. Bu toparlanabilecek bir durum. Hedefim 6 ay içinde en iyi şekilde form tutup, oynayıp Fenerbahçe'ye geri dönmek. Geri dönünce Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum.'