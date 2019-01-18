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taraftarı, maçında stada alınmayacak

'un yarın sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya maçına misafir takım taraftarı alınmayacak.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 17:15
Kayserispor taraftarı, Antalyaspor maçında stada alınmayacak

Antalyaspor'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ikinci devre öncesinde toplanan Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan, 19 Ocak Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor- Kayserispor maçında, güvenlik nedeniyle Kayserispor taraftarının maça alınmaması kararı çıkmıştır. Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu bu maçı, 'A Grubu Riskli Müsabaka' kapsamında değerlendirmiştir. Kurul, müsabakanın güvenliği açısından yarın oynanacak maça misafir takım seyircisi ile hem Antalyaspor, hem de Kayserispor Passolig kartına sahip olanların alınmaması kararını vermiştir."

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Kayserispor taraftarı, Antalyaspor maçında stada alınmayacak
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