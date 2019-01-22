Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu

'un yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekibi , Senegalli golcü ile anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 22.1.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 23:44
Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 33 yaşındaki Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaşmaya vardı. Kırmızı siyahlı ekip resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferin ilk sinyallerini verdi.

2011 ila 2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen deneyimli oyuncu sarı lacivertli formayla çıktığı 185 maçta 75 gol atıp 32 asist yaptı. Sow, Fenerbahçe kariyerinde 1 kez Süper Lig şampiyonluğu kazanırken 2 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı.

Fenerbahçe'nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ahli ve Shabab Dubai takımlarında oynayan Sow 2018'in Ocak ayında Bursaspor'a kiralık olarak geldi ve burada forma giydiği 12 maçta 4 gol attı.

Sow, Senegal Milli Futbol Takımı ile de 50 maça çıktı ve 19 gol attı.

Rıdvan Dilmen yorumladı! Valbuena'ya faul yapıldı mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN