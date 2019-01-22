Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 33 yaşındaki Senegalli forvet Moussa Sow ile anlaşmaya vardı. Kırmızı siyahlı ekip resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferin ilk sinyallerini verdi.

2011 ila 2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen deneyimli oyuncu sarı lacivertli formayla çıktığı 185 maçta 75 gol atıp 32 asist yaptı. Sow, Fenerbahçe kariyerinde 1 kez Süper Lig şampiyonluğu kazanırken 2 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı.

Fenerbahçe'nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ahli ve Shabab Dubai takımlarında oynayan Sow 2018'in Ocak ayında Bursaspor'a kiralık olarak geldi ve burada forma giydiği 12 maçta 4 gol attı.

Sow, Senegal Milli Futbol Takımı ile de 50 maça çıktı ve 19 gol attı.