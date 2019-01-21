Rıdvan Dilmen yorumladı! Valbuena'ya faul yapıldı mı?

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 1-1'lik Bursaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladu. İşte usta yorumcunun değerlendirmeleri… 'ADİL BİR SONUÇ OLDU' 'Adil bir sonuç oldu. İlk yarıda iyi bir Fenerbahçe. İkinci yarıda baskılı bir Bursaspor vardı. 90 6'da Bursaspor altı pastan golü kaçırdı üstelik. Kulübelerin ne kadar önemli olduğunu bu maçta gördük.' 'İkinci yarıda Yusuf Erdoğan ve Lima hamleleri dışında sonrasında Sakho'nun oyuna girmesiyle Bursaspor rakip yarı alana oyunu yıktı.' 'Valbuena'nın girişiyle Ersun Yanal topun kendilerinde kalmasını istedi ama Valbuena o tipte bir oyuncu değil.' 'KAVGA DÖVÜŞ BİTİRDİLER MAÇI' 'Fenerbahçe'nin mahkum oynamasının ilk sebebi, Mehmet Topal'ın 55. dakikada rakipleri çalımladıktan sonra kaptırdığı topta dönüşü nabız 200'dü. Kavga dövüşle maçı bitirmeye çalıştılar.' 'BEN FAUL DERİM' 'Çok tartışmalı bir VAR pozisyonu, ben faul derim. Oyuncu geliyor, Valbuena kurtarıyor, sonra ayağı takılıyor. Sonra acaba ofsayt mı, değil mi? Ben ona takılırım.' ''Koskoca Fenerbahçe takımı, liderin 21 puan gerisinde, düşünebiliyor musun? Tarihinde var mıdır?''