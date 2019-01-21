Rıdvan Dilmen yorumladı! Valbuena'ya faul yapıldı mı?

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

"Adil bir sonuç oldu. İlk yarıda iyi bir Fenerbahçe. İkinci yarıda baskılı bir Bursaspor vardı. 90 6'da Bursaspor altı pastan golü kaçırdı üstelik. Kulübelerin ne kadar önemli olduğunu bu maçta gördük."