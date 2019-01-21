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yorumladı! Valbuena'ya faul yapıldı mı?

Futbol yorumcusu , 1-1'lik Bursaspor- maçını yorumladı.

Giriş Tarihi: 21.01.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 23:36
Rıdvan Dilmen yorumladı! Valbuena'ya faul yapıldı mı?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor, deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Futbol yorumcusu karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladu.

İşte usta yorumcunun değerlendirmeleri…

Rıdvan Dilmen yorumladı! Valbuena'ya faul yapıldı mı?

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

"Adil bir sonuç oldu. İlk yarıda iyi bir . İkinci yarıda baskılı bir Bursaspor vardı. 90 6'da Bursaspor altı pastan golü kaçırdı üstelik. Kulübelerin ne kadar önemli olduğunu bu maçta gördük."

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Rıdvan Dilmen yorumladı! Valbuena'ya faul yapıldı mı?

"İkinci yarıda Yusuf Erdoğan ve Lima hamleleri dışında sonrasında Sakho'nun oyuna girmesiyle Bursaspor rakip yarı alana oyunu yıktı."

Rıdvan Dilmen yorumladı! Valbuena'ya faul yapıldı mı?

"Valbuena'nın girişiyle Ersun Yanal topun kendilerinde kalmasını istedi ama Valbuena o tipte bir oyuncu değil."

Rıdvan Dilmen yorumladı! Valbuena'ya faul yapıldı mı?

"KAVGA DÖVÜŞ BİTİRDİLER MAÇI"

"'nin mahkum oynamasının ilk sebebi, Mehmet Topal'ın 55. dakikada rakipleri çalımladıktan sonra kaptırdığı topta dönüşü nabız 200'dü. Kavga dövüşle maçı bitirmeye çalıştılar."

Rıdvan Dilmen yorumladı! Valbuena'ya faul yapıldı mı?

"BEN FAUL DERİM"

"Çok tartışmalı bir VAR pozisyonu, ben faul derim. Oyuncu geliyor, Valbuena kurtarıyor, sonra ayağı takılıyor. Sonra acaba ofsayt mı, değil mi? Ben ona takılırım."

Rıdvan Dilmen yorumladı! Valbuena'ya faul yapıldı mı?

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