Serdar Aziz'in menajeri açıkladı! 'Sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye...'

Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, TRT Spor'a transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Menajer Canatar, Serdar Aziz'in Galatasaray'la sözleşmesini feshedeceğini söylerken Fenerbahçe'ye transferine de yeşil ışık yaktı.

İşte Haluk Canatar'ın açıklamaları:

"Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum. Abdurrahim Albayrak, Serdar Aziz'i aradı ve 'Çok üzgünüm bu ayrılık için' dedi. Galatasaray'dan takımda kalması için bir talep gelmedi. Galatasaray ile tüm görüşmeleri en etik seviyede götürdük. Biz Galatasaray markasına saygı duyuyoruz. Fenerbahçe ile yaptığım toplantılardan çıktıktan sonra da hep bilgi verdim, teşekkür ettiler. Bu sürecin Serdar için de yıpratıcı olmaması için bir konuşma yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü uygun gördüğümü ben Serdar Aziz'e söyledim, o da gayet sıcak baktı. Futbolu mu bırakacak? Serdar Aziz'in çok uzun süre birikmiş alacakları var. Biz bunun için Galatasaray'a hiçbir tebligat çekmedik, hukuki süreç başlatmadık. 20 yıldır futbolcu menajeriyim, bu kadar gereksiz gündem olan bir futbolcu transferi yaşamadım. Yönetim kurulundan bana 'sözleşmesini feshetmeyeceğiz' diye bir tebligat gelmedi. Bana, 'Fenerbahçe ile anlaşabilirsiniz' dediler."