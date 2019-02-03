Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'de 20. Hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Günün maçı olan Antalyaspor Beşiktaş karşılaşması iki ekip için de oldukça fazla önem arz ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta evinde Erzurumspor'a 1 puan kaybeden Beşiktaş'ta puan kaybına tahammül yokken, Antalyaspor ise biraz daha rahat olan taraf. Öte yandan Beşiktaş'ta yeni transfer Kagawa'nın oynayıp oynamayacağı ise yine merak konusu olan sorular arasında bulunuyor. Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi Shinji Kagawa'yı kadroya aldı. Kart cezalıları Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin bulunmadığı maç bugün oynanacak.

PEKİ, ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da beIN SPORTS 1'den yayınlanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.